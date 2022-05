Israël accueille la phase finale du championnat d’Europe UEFA des moins de 17 ans.

La Fédération d’Israël de football (IFA) a déjà organisé l’EURO U16 en 2000 et plus récemment l’EURO U21 2013 et l’EURO féminin U19 2015. Ce tournoi fait son retour après l’annulation des deux dernières éditions en raison de la pandémie de COVID-19.

Les matchs se disputeront à partir d’aujourd’hui 16 mai et jusqu’au 1er juin à Netanya, Ness Tsiona, Rishon Letsion, Ramat Gan et Lod.

Les pays en compétition sont l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, la France, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Pologne, la Serbie, l’Espagne, la Turquie, la Belgique, le Danemark, le Portugal, l’Ecosse et la Suède.

Le coup d’envoi de la compétition a été donné cet après-midi à 16h30 avec les deux premiers matchs: Italie-Allemagne et France-Pologne.

Photo: Illustration