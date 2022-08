Le premier restaurant cacher halavi a ouvert à Dubaï ces jours-ci et porte le nom de Café Bibi.

Son propriétaire, Ephraïm Kemisser, est un Israélien qui possédait une agence de voyages avant le Corona. Dès que les touristes israéliens ont pu voyager à Dubaï avec les Accords d’Avraham, il a commencé à y organiser des séjours qu’il animait. Toute son activité professionnelle s’est déplacée à Dubaï.

Etant orthodoxe, l’une de ses missions était de s’assurer que les touristes qu’il guidait mangent cacher avec les difficultés que cela peut comporter. »Par exemple, il était impossible de trouver un endroit pour manger un petit-déjeuner ou une pizza cacher ».

C’est ainsi qu’est née l’idée d’ouvrir un café cacher à Dubaï. Il y sert un petit-déjeuner à l’israélienne, des pates, des pizzas dont l’une a été nommée »Yeroushalayim shel zahav » servie sur un plateau en or avec des miettes d’or comestibles sur le dessus.

Si Ephraïm a décidé d’appeler son restaurant le Café Bibi, c’est parce qu’il cherchait un nom qui fasse réagir et aussi par reconnaissance envers l’ancien Premier ministre: »Je suis orthodoxe et je ne vote pas pour lui mais depuis deux ans, je gagne ma vie grâce à lui et grâce aux accords qu’il a signés ».

Il ne s’est pas trompé, les réactions sont nombreuses: »Il y en a qui veulent savoir si nous avons de la glace à la pistache (en référence à une affaire de frais de bouche reprochée au couple Netanyahou, ndlr). Un autre m’a demandé si nous avions un plat au nom de Liberman: le Coca Zéro ».

Le restaurant se trouve sur une artère principale de Dubaï et on peut y voir de loin deux immenses affiches avec en hébreu l’inscription: Café Bibi.

Ephraïm raconte qu’à Dubaï aussi l’ancien Premier ministre est populaire: »Une fois je suis entré dans un Uber et quand le chauffeur a entendu que j’étais israélien il a commencé à me raconter à quel point il aimait Bibi. Je l’ai filmé et je l’ai posté sur les réseaux sociaux ».