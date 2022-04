C’était annoncé, la chaine française de supermarchés Carrefour, arrive en Israël. Le premier ouvre ces jours-ci à Tel Aviv, rue Dizengoff.

Il se tient en lieu et place du »Mega baïr ». L’enseigne originale a été supprimée mais pour le moment, ce n’est pas le nom de »Carrefour » qui trône mais celui, tout simple, de »Super ». En effet, le nom Carrefour ne sera affiché que lorsque les produits de la chaine française commenceront à y être commercialisés.

Electra, la maison mère de Yaïnot Beitan, la chaine qui se transformera progressivement en Carrefour, annonce vouloir importer 10000 produits alimentaires vendus dans les supermarchés français. Mais cela risque de prendre du temps: un an voire plus. En effet, les produits français doivent d’abord être adaptés afin de répondre aux exigences de la bureaucratie israélienne et de la cacherout. Les producteurs qui fournissent Carrefour devront consacrer une chaine de production à l’alimentation cachère après autorisation du Grand rabbinat. La chaine de supermarchés tente, pour l’heure, de faire valider la surveillance par des Rabbins qui ne sont pas israéliens, car moins onéreux.

Parallèlement, les représentants de Carrefour et d’Electra négocient avec les ministères israéliens des Finances et de l’Economie afin de bénéficier de réductions de taxes et de contraintes bureaucratiques à l’importation.