Ouverture des cérémonies du Forum mondial sur la Shoah

C’est dans la résidence présidentielle que s’ouvrent mercredi soir les journées de commémoration internationale de la Shoah. On attend près de 250 personnalités venues d’une quarantaine de pays, parmi elles des présidents et vice-présidents, monarques, chefs de gouvernements et présidents de parlement. Le président de l’Etat Reouven Rivlin invite toutes ces personnalités à un diner lors duquel il prendra la parole, ainsi que le roi d’Espagne Felipe VI, au nom de tous les représentants, et le Prof. Yehouda Bauer spécialiste de l’Histoire de la Shoah.

Selon le ministère des Affaires étrangères, « c’est l’un des plus grands événements politiques organisés dans le pays depuis sa création ».

Le Forum officiel aura lieu jeudi au mémorial de Yad Vashem, sur la Place du Ghetto de Varsovie, lors duquel prendront la parole le président Reouven Rivlin, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le Dr. Moshé Kantor président du Fonds pour le Forum international de la Shoah, le président russe Vladimir Poutine, le vice-président des Etats-Unis Mike Pence, le président français Emmanuel Macron, le Prince Charles d’Angleterre et le président Allemand Walter Steinmeier. Absent remarqué de ces commémorations, le président polonais Andrzej Duda, qui a estimé que ce grand rendez-vous mondial aurait dû se tenir en Pologne et qui veut manifester son irritation face aux accusations émises en Israël contre l’attitude de très nombreux polonais envers les Juifs pendant la Shoah et même après.

C’est l’ancien Grand rabbin d’Israël, rav Israël-Meïr Lau qui s’exprimera au nom des survivants de la Shoah.

Le Premier ministre et le président de la Knesset tiendront aussi des entrevues politiques avec des homologues étrangers.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90