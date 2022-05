L’année dernière la hiloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï s’était terminée par une tragédie, la plus grande que l’Etat d’Israël n’ait jamais vécue. Suite à un mouvement de foule et compte-tenu du nombre impressionnant de personnes qui se trouvaient sur le mont, 45 personnes avaient trouvé le mort cette nuit-là.

C’est par un émouvant hommage à ces victimes que les cérémonies de cette année se sont ouvertes: 45 bougies ont été allumées à la mémoire des 45 morts.

ההילולה במירון: האדמו"ר מבויאן בטקס הדלקת נרות לזכרם של 45 הנספים באסון שאירע לפני שנה@AkivaWeisz pic.twitter.com/clqpfqBsHt — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2022

Les mesures de sécurité ont été totalement revues. Seules les personnes ayant acheté un ticket d’entrée pourront se trouver sur le site de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yohaï et il ne pourra pas y avoir plus de 16000 personnes en même temps sur place. Chaque visiteur n’a pas le droit de rester plus de quatre heures.

Pour l’heure, des milliers de personnes sont déjà arrivées grâce aux dizaines d’autobus spécialement affrétés.

