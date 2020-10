La session d’hiver de la Knesset s’est ouverte lundi après-midi dans un hémicycle partiellement remplis à causes des consignes du Corona. Le président de la Knesset Yariv Levin a ouvert la séance puis à laissé la parole au président de l’Etat Reouven Rivlin qui a prononcé le dernier discours de son mandat lors d’une ouverture de session parlementaire. Il a commencé par réciter une prière pour la guérison des malades puis a prononcé un discours consensuel, recensant tous les changements et difficultés apportés par la pandémie et insistant sur la nécessité d’union et de solidarité au sein de la population et de la classe politique pour vaincre le Corona.

Après lui, le Premier ministre Binyamin Netanyahou est intervenu , notant d’emblée que les chiffres de la maladie sont encourageants grâce au confinement mais pas suffisamment encore pour un allègement des mesures qui se fera « de manière progressive, responsable et prudente ». Le Premier ministre a rappelé qu’il dû lutter au sein du gouvernement et l’extérieur « contre des tentations populistes » et pour prendre les décisions qui s’imposaient et qui montrent aujourd’hui qu’elles font leurs preuves. Il a regretté que certaines décisions n’aient pas pu être prises en temps voulu par manque de majorité à la Knesset et à cause de positions populistes qui cédaient à des groupes de pression, ce qui a aggravé la situation : « Le populisme a gagné mais les citoyens ont perdu », a constaté le Premier ministre.

Binyamin Netanyahou a aussi rappelé les trois étapes qu’il s’est fixées dans le « calendrier du Corona » : confinement, puis « routine Corona » avec mise en place d’un dispositif de tests de dépistage avec résultats quasi immédiats (made in Israel) et vaccin. Sur ce dernier point, il a précisé qu’il fait jouer de ses liens avec des dirigeants étrangers pour qu’Israël soit parmi les premiers pays à pouvoir acquérir des vaccins qui seraient mis au point avant ceux développés en Israël. Le chef du gouvernement a également évoqué les accords de normalisation avec les Emirats arabes unis qui contribueront grandement à l’économie israélienne.

Dans son intervention, le Premier ministre a voulu s’adresser précisément à la population orthodoxe. Il a commencé par réitérer ses voeux de prompt rétablissement au rav Haïm Kanievsky, puis a lancé un appel aux députés et responsables orthodoxes pour qu’ils influent sur leur population afin qu’elle respecte les consignes, « car la Torah, c’est d’abord la vie ».

Contrairement à Benny Gantz dans son point de presse, le Premier ministre n’a aucunement évoqué les tensions politiques au sein du gouvernement ni adressé de piques au ministre de la Défense et à son parti.

Enfin, le chef de l’opposition Yaïr Lapid est monté à la tribune et a prononcé – une fois n’est pas coutume – un discours sans agressivité, appelant à « la guérison du Corona mais aussi de la société par un changement de gouvernement ». Le président de Yesh Atid a surtout mis en évidence les tiraillements au sein du gouvernement entre le Likoud et Bleu-Blanc qui selon lui empêchent le gouvernement de se concentrer sur l’essentiel, le combat contre le Corona et font perdre toute confiance des citoyens envers le gouvernement.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90