Aujourd’hui (lundi) a été ouverte la semaine du cyber en Israël. Il s’agit d’un événement planétaire puisqu’il va réunir de grands responsables politiques, technologiques et des renseignements du monde entier.

Ainsi, on y croisera le chef du département cyber israélien, le vice-commandant de l’unité des renseignements 8200, le ministre de la Défense Benny Gantz, le chef du département cyber de la Maison Blanche Chris Inglis mais aussi celui de l’Angleterre, de Singapour, du Canada et d’autres. Des directeurs de la sécurité de grandes société seront aussi présents.

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, les tables rondes et conférences qui s’y dérouleront seront retransmis.

Parmi les sujets évoqués, il y aura: diplomatie et coopération internationale, gestion des crises, le droit et le cyber en Israël et dans le monde, nouveaux phénomènes et solutions innovantes pour la cyber défense, l’intelligence artificielle, le cloud, les combattants du cyber, et d’autres. Il y sera aussi question des loupés qui se sont poduits en Israël sur le plan de la protection cyber afin d’en tirer les meilleures leçons.

Ce rendez-vous est important puisqu’il consolide la place d’Israël comme un des leaders dans le domaine du cyber, aussi bien pour la défense que pour l’attaque.