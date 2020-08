Les hassidim de Breslev et tous ceux qui se rendent à Ouman en Ukraine pour Roch Hachana vont-ils devoir rester auprès de leur famille cette année ? Le gouvernement ukrainien a pris la décision de limiter voire interdire cette année l’entrée à Ouman en raison du Corona.

Le ministre de l’Intérieur Arsen Avakov l’a annoncé mardi : « Nous respectons les traditions nationales des peuples et des communautés religieuses, mais d’un autre côté, il y a un net regain de la contagion du Corona en Ukraine ». Dans un communiqué publié par son ministère, il est rappelé que ce sont entre 30.000 et 50.000 personnes qui viennent de différents pays à Ouman et célèbrent des cérémonies et des prières durant trois jours ce qui comporte un énorme risque de contagion du virus. Selon le ministre de l’Intérieur, le gouvernement ukrainien est parvenu à conclure des accords similaires avec les différentes églises orthodoxes concernant leurs fêtes et rassemblements.

Cette demande est également venue de la part des autorités israéliennes, dont le conseil de la Sécurité nationale et le ministère de la Santé qui ont exhorté le gouvernement ukrainien à « fermer ses portes » cette année pour les fidèles juifs.

Lundi, le maire d’Ouman, Oleksandr Tsebriy, avait annoncé son intention de fermer les accès à sa ville si des Juifs en masse. Il a précisé qu’il ne s’agit aucunement d’une mesure antisémite mais d’une mesure de précaution sanitaire.

Le directeur du centre Breslev en Israël a publié un communiqué assez cocasse, avertissant que si c’est Binyamin Netanyahou qui est intervenu auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui demander d’interdire le pèlerinage à Ouman cette année…aucun ‘hassid Breslev ne votera plus pour lui !

Photo Ihoud Hatzolah