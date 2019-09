Le séjour à Ouman pendant Rosh Hashana éveille bien des questions lorsqu’on l’observe de l’extérieur. Nous avons interrogé le Rav Eliahou Haviv, qui s’y rend tous les ans, afin de mieux comprendre ce passage obligatoire pour près de 40000 personnes chaque année. Nous lui avons tout demandé, les questions simples comme celles qui fâchent. Il nous répond.

Le P’tit Hebdo: D’où vient la tradition de passer Rosh Hashana à Ouman?

Rav Eliahou Haviv: Rabbi Nahman (1772-1810), de son vivant, a dit à ses élèves que, pour les générations à venir, il fallait être chez lui, à Ouman, pour Rosh Hashana. Il a fait une promesse : ceux qui viendront recevront forces et bénédictions pour l’année. Il a affirmé qu’il était générateur de miséricorde, ce dont nous avons tous besoin en ce début d’année. Lorsque l’on va à Ouman pour Rosh Hashana, on reçoit cette miséricorde réparatrice, qui va changer notre vision des choses.

Ouman est le lieu où il faut être pour ressentir une spiritualité vivante et un amour entre les Juifs d’où qu’ils viennent. Ce séjour a sauvé tant de Juifs!

En fait, seuls ceux qui ont fêté Rosh Hashana là-bas peuvent comprendre ce dont je parle. C’est un peu comme Shabbat: seuls ceux qui y ont goûté savent sa beauté et sa grandeur. Ces forces que l’on prend auprès de Rabbi Nahman sont présentes, après chacun possède le libre arbitre de les faire vivre pendant l’année.

Lph: Pourquoi aller jusqu’à Ouman pour se recueillir sur la tombe d’un Tsadik? La terre d’Israël n’en manque pas.

Rav E.H.: Chaque Tsadik possède ses propriétés, sa part à transmettre. On ne reçoit pas la même chose selon que l’on se rende chez tel ou tel grand Rav. Ces forces sont spécifiques à chacun et on ne peut en profiter que si l’on se rend sur place. Rabbi Nahman savait qu’il y a aussi des Saints en Eretz Israël et pourtant il nous a demandé de venir chez lui, ce n’est pas sans raison.

Lph: La grande question qui se pose chaque année est pourquoi l’homme doit-il laisser sa famille pendant ce moment si crucial de l’année juive?

Rav E.H.: Il y a 300 ans, quand Rabbi Nahman a fait sa promesse, la question ne se posait pas. En effet, aujourd’hui, la structure familiale a évolué. Néanmoins, il ne faut pas voir ce séjour comme un abandon de sa famille pendant Rosh Hashana mais comme un voyage qui permettra à l’époux et au père de famille de revenir chargé d’une grande lumière et d’une grande richesse dont il fera profiter sa famille. Imaginez qu’un chef de famille ait un gros contrat de plusieurs millions à signer juste le lendemain de Rosh Hashana, à l’étranger. Il doit absolument être sur place tôt le jour J, et donc il va devoir passer Rosh Hashana en dehors de la maison. Demanderait-on pourquoi il laisse sa famille ?

Nous ne maîtrisons pas l’échelle des valeurs. Si le Tsadik nous dit que les hommes doivent être chez lui pour Rosh Hashana, nous devons lui faire confiance.

Ceci étant, la règle est claire : si le voyage à Ouman pour Rosh Hashana créé des problèmes de couple, alors il ne faut pas le faire. Le mari a le droit d’essayer de convaincre sa femme, mais le shalom bayit est plus important que tout.

Si un père de famille part, pour des raisons égoïstes, sa femme le sentira et s’opposera à son départ. Mais s’il le fait pour les bonnes raisons, alors malgré la douleur de la séparation, l’épouse le laissera partir avec plaisir, parce qu’elle sait ce que cela apporte à toute sa famille.

Lph: Pourquoi ne pas faire de Rosh Hashana à Ouman un rendez-vous familial et non réservé exclusivement aux hommes?

Rav E.H.: Cela pose un problème évident de mélange entre les hommes et les femmes qui n’est pas approprié au lieu. Mais, je souligne que ces dernières années, on voit de plus en plus de gens voyager avec leur famille. Ils louent une maison à Ouman, un peu excentrée par rapport à la tombe de Rabbi Nahman. Les hommes se rendent à pied aux prières puis rentrent partager le repas avec leur famille. C’est de plus en plus courant.

Lph: Comment vous préparez-vous à Rosh Hashana à Ouman et qu’y ressentez-vous?

Rav E.H.: Il n’y a pas de préparation particulière. L’essentiel c’est d’y être, ainsi a dit Rabbi Nahman. Pour ma part, j’y vais pour essayer de devenir quelqu’un de meilleur et par ce biais pour me rapprocher d’Hachem. Je n’ai aucune attente concernant mes sensations sur place. Certaines années elles ont été incroyables, certaines années, j’étais plus ou moins heureux. Mais une chose est constante : quand je rentre, j’ai changé, je me suis renouvelé et je partage avec tout mon entourage la lumière que j’ai reçue.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay