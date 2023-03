Ces derniers jours, le ministre de la Défense, Yoav Galant, n’a pas été vu à la Knesset, malgré les votes importants qui s’y sont tenus.

Son cabinet a indiqué qu’il se trouvait dans des réunions sécuritaires importantes »afin de continuer à préserver la tranquilité quotidienne des citoyens ». Une explication laconique.

Cette annonce fait suite à l’explosion qui s’est produite hier (lundi) au carrefour de Meguido dans le nord du pays. Un engin explosif placé au bord de la route a provoqué de très graves blessures à un automobiliste arabe qui circulait sur cette route.

Dans un premier temps, la police est restée prudente sur la nature de cette explosion. Les pistes criminelle et terroriste étaient étudiées. Mais la victime n’étant pas connue des services de police et n’appartenant à aucune famille du crime organisé, la thèse de l’attentat s’est confirmée.

Le carrefour de Meguido se trouve à seulement deux ou trois kilomètres de la barrière de sécurité avec des villages palestiniens. Il n’aura donc pas été difficile pour un terroriste de s’introduire et de déposer cette bombe pour qu’elle explose au passage d’une voiture.

L’explosion a été d’une violence particulière et le jeune homme de 21 ans se trouve toujours dans un état grave, à l’heure actuelle.

Finalement, une organisation terroriste, inconnue jusqu’à aujourd’hui, qui s’appelle »Les forces de la Galilée-les loups solitaires », a revendiqué l’attentat. Dans l’annonce de la revendication, est écrit: »Nous ferons une révolution jusqu’à la libération de la Palestine, de toute la Palestine ».

Et des menaces sont lancées: »Bientôt, vous verrez des morceaux de corps des colons voler dans les airs. La flamme de notre lutte ne s’éteindra pas. La flamme de Hawara est un feu qui brûlera chaque colon voleur de la terre. Nous avons commencé avec des bombes et aujourd’hui nous avons préparé les voitures. Par le sang, par le sang. Les loups solitaires ».

Par ailleurs, le groupe terroriste a publié une menace clairement et directement destinée au Premier ministre et à sa famille. Il a publié une photo du couple Netanyahou et de leur fils Yaïr, avec la légende: »Le prochain objectif ». Puis il ajoute: « Binyamin Netanyahou, tu as franchi la limite en assassinant les enfants de notre peuple palestinien et il est temps que tu sois une cible affichée pour notre loup, ta mort est proche et ton fils Yaïr, cet homosexuel, et Sarah aux cheveux argentés, et les personnes qui viennent chez toi à Jérusalem et à Tel Aviv. Attends-toi à ce que l’on te fasse taire. Les forces de Galilée, les loups solitaires ».

Les réunions sécuritaires auxquelles participent le ministre Yoav Galant, mais aussi le Chef d’Etat-major Hertzi Halévy, le chef du Shabak Ronen Bar et d’autres cadres du système de sécurité, seraient liées à l’apparition de ce nouveau groupe terrorise et aux menaces qu’il profère.