La police israélienne a procédé aujourd’hui (dimanche) à l’évacuation du yishouv Ramat Arbel en Galilée.

Cette localité juive a vu le jour, il y a six mois, sur des terres privées appartenant à des Juifs. Bila Lisson, l’une des habitantes, fait part de sa douleur aujourd’hui sur A7: »Nous sommes la quatrième génération en Galilée. Nous avons créé Ramat Arbel, il y a six mois parce que nous devions porter le cri de la Galilée. Non seulement nous la laissons en d’autres mains (arabes, ndlr) mais en plus cela fait 30 ans qu’aucune nouvelle localité juive n’a été construite. Nous sommes une minorité juive dans notre Galilée. Comment, à la veille de Yom Hashoah, l’Etat d’Israël peut-il envoyer des policiers pour expulser des Juifs qui se sont installés par intérêt national, sioniste, pionnier, pour porter la voix de la Galilée afin que les Juifs s’y installent ».

A côté de Ramat Arbel, se situent plusieurs constructions arabes illégales et Bila s’étonne que jamais personne n’ait inquiété les habitants. »Nous ne cherchons pas à transgresser la loi, nous appelons l’Etat d’Israël à sauver la Galilée.

(…) J’appelle Bibi Netanyahou à geler l’expulsion des Juifs pendant le mois de Iyar où nous célébrons Yom Hashoah et Yom Haatsmaout. Où est Ben Gvir? Où est Smotrich? Cela se passe sous votre mandat. Comment n’avez-vous rien fait pour que les choses avancent? J’ai le coeur brisé et j’appelle le peuple d’Israël à se réveiller. J’appelle les policiers à refuser les ordres et à prendre part au sionisme. Nous devons sauver la Galilée, nous demandons des constructions en Galilée, des nouvelles localités, augmenter la population juive ».

Le ministre du Neguev, de la Galilée et de la résilience nationale, Itshak Wasserlauf (Otsma Yehoudit) a envoyé une lettre urgente au Premier ministre lui demandant d’intervenir pour stopper cette expulsion. Elle contrevient, selon ses dires, aux accords de coalition entre le Likoud et Otsma Yehoudit.

»Ces jours-ci, plusieurs personnes au sein du ministère du Neguev, de la Galilée et de la résilience nationale, travaille en coopération avec le ministère du Logement pour rédiger une décision gouvernementale afin de créer officiellement la localité de Ramat Arbel comme le stipule les accords de coalition. L’expulsion est un coup de force alors qu’une décision gouvernementale est sur le point d’être adoptée et alors que des dizaines de milliers de logements illégaux beaucoup plus problématiques ne sont pas évacués dans d’autres endroits, ce qui est contraire, c’est le moins que l’on puisse dire, à la politique du gouvernement ».