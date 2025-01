L’armée israélienne a fait part ce samedi de ses inquiétudes quant au sort de Shiri Bibas et de ses enfants otages à Gaza. C’est la première fois depuis des mois que Tsahal évoque ce sujet particulièrement sensible au sein de l’opinion israélienne. « Il existe de graves inquiétudes quant à la vie de Shiri Bibas et de ses enfants, et Israël attend de recevoir des confirmations à ce sujet », a déclaré le contre-amiral Danie Hagari, porte-parole de l’armée.

« Israël est censé recevoir une liste contenant des informations sur toutes les personnes enlevées qui seront libérées dans le première phase de l’accord », a-t-il ajouté, précisant que le Hamas avait violé les termes de l’accord en ne libérant pas comme convenu la civile israélienne Arbel Yehud ce samedi. Shiri Bibas et ses enfants sont inclus dans la liste des otages libérables lors de la première phase de l’accord.

La famille Bibas a fait part de son désespoir, persuadée que Shri et ses deux garçons, Kfir, deux ans, et Ariel, six ans, feraient partie des otages libérés ce samedi. « Notre monde s'est effondré », a déclaré la famille. En novembre 2023, le Hamas avait déclaré que la jeune femme et ses deux enfants avaient été tués dans un bombardement israélien, une information que Tsahal n'a jamais été en mesure de confirmer jusqu'à ce jour. L'armée avait réagi aux affirmations du groupe terroriste en se disant extrêmement inquiète de ce qui avait pu leur arriver. Yarden Bibas, le père de famille, est également encore otage à Gaza.

Pour rappel, les personnes enlevées libérées ce matin de captivité du Hamas sont les observatrices Liri Elbag, Daniela Gilboa, Naama Levy et Karina Ariev. L’observateur kidnappé Agam Berger et le civil kidnappé Arbel Yehud sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Israël retarde la poursuite de la procédure, après que le citoyen enlevé Arbel Yehud n’a pas été libéré dans le cadre de la dernière poussée