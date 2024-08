Le sénateur américain républicain Lindsay Graham a fait une proposition qui selon lui pourrait permettre la libération des otages.

Interrogé sur CNN, il a estimé que la solution est de poser un ultimatum à l’Iran: ”Je pense que le 7 octobre a été réalisé dans le but d’empêcher la normalisation entre l’Arabie Saoudite et Israël”, a estimé Graham, ”C’est un cauchemar pour l’Iran et ses proxys de voir les Arabes et les Israéliens se réconcilier, faire la paix et conduire toute la région dans une autre direction”.

Puis il a proposé: ”Je dirais à Khamenei que si les otages ne reviennent pas en vie et si nous ne récupérons pas les dépouilles de ceux qui ont été assassinés, Israël se concentrera sur les raffineries de l’Iran. Il faut exercer une pression directe sur l’Iran, c’est le seul moyen de libérer les otages”.