Otages : le Hamas continue à garder la haute main !

Le quotidien libanais Al-Akhbar a fait part d’une « avancée partielle » dans les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas par l’intermédiaire de l’Egypte sur le dossier des disparus et des otages. Et en quoi consiste cette « avancée » ? Le Hamas serait prêt à fournir des informations sur la situation des deux civils détenus en échange de la libération de terroristes détenus en Israël, notamment des femmes et des malades ! Pour le Hamas il s’agirait d’une première étape dans un processus de transaction, dont la suivante serait la libération par Israël de centaines de terroristes.

Israël a exigé la restitution des dépouilles des deux soldats ainsi que la libération des deux otages en échange de la reconstruction de Gaza et le transfert d’argent qatari, demande catégoriquement rejetée par le Hamas qui garde la main dans tout ce dossier qui dire depuis septe ans déjà.

Le cabinet politico-militaire israélien devra tôt ou tard affronter cette question épineuse, sachant que Naftali Benett et Avigdor Lieberman, dans l’opposition il y a quelques semaines encore, considéraient que Binyamin Netanyahou « capitulait face au Hamas ».

Photo Familles