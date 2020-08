La députée Osnat Mark (Likoud) ne veut pas laisser passe le scandale de la lettre adressée par le ministre de la Justice Avi Nisenkorn à la direction de la station de radio Galei Tsahal. Le ministre avait écrit au directeur des ressources humaines de la station, Motti Almoz, pour qu’il prenne des mesures après que le journaliste Arel Segal lui ait posé une question embarrassante lors d’une interview à propos d’une affaire dans laquelle il est impliqué depuis l’époque où il était président de la Histadrout et qui a été curieusement close en toute discrétion par le conseiller juridique Avihaï Mandelblit juste avant qu’il devienne ministre.

Osnat Mark a tweeté : « Avi Nisenkorn croit par erreur qu’il est encore président de la Histadrout et que la machine bolchévique de menaces et de musellement qui sévissent dans cette organisation réussiront à désamorcer les mines qui le concernent. Réveillez-vous, monsieur le ministre de la Justice, vous êtes en démocratie ! Les jours de la Histadrout sont derrière nous ! Vous ne pouvez pas d’un côté vous vanter de protéger les gardes-fous de la démocratie et de l’Etat de droit et de l’autre menacer des journalistes. J’attends avec impatience la réaction de condamnation de l’Office du journalisme ».

Lors de son discours d’intronisation, Avi Nisenkorn avait promis d’être une « muraille protectrice » pour les fonctionnaires du système judiciaire. Effectivement, au fur et à mesure que des informations filtrent sur des passe-droits, des combines, une politique de deux poids et deux mesures, du copinage et des « services mutuels » rendus au sein du système judiciaire – tus par les grands médias nationaux – Avi Nisenkorn est devenu le principal obstacle à toute réforme destinée à rétablir la transparence et la confiance de la population dans ses institutions judiciaires intouchables et rongées par le népotisme.

Ce n’est pas pour rien que des personnages tels que Benny Gantz et Gaby Ashkenazy, tous deux liés à des affaires pas très propres, aient conditionné la formation du gouvernement d’union à la nomination d’Avi Nisenkron au poste stratégique de la Justice, où l’ont peut aisément mettre en avant ou au contraire étouffer des dossiers gênants.

