La présidente du parti Gesher s’est exprimée dans le cadre d’une table ronde électorale organisée par le Jeruslem Post. Malgré les sondages incertains qui la donnent tantôt en-dessous tantôt au-dessus du seuil d’éligibilité, la députée s’est dit convaincue que son parti sera la « surprise de ces élections ».

Non seulement cela, mais elle a affirmé que c’est elle qui décidera de l’identité du prochain Premier ministre et de la composition du prochain gouvernement: « Après les élections, j’entrerai en pourparlers avec Binyamin Netanyahou comme avec Benny Gantz, et celui qui ira le plus loin vers mes demandes envers les citoyens d’Israël sera le prochain Premier ministre ».

Photo Flash 90