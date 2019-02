“Benny Gantz a échoué dès son premier test, celui de la fiabilité” (Orly Lévy-Abécassis 20.2.19)

Son ralliement à ‘Hossen LeIsraël avait été annoncé il y a à peine deux jours, mais Orly Lévy-Abecassis, fondatrice de Gesher a claqué la porte mercredi avec fracas et annoncé qu’elle se présentera finalement seule aux élections avec son parti.

Elle a raconté ce qui s’était passé et sa grande déception du fondateur de ‘Hossen LeIsraël: “L’idée d’une union avec mon parti avait été évoquée et proposée par Benny Gantz dès notre première entrevue. Dans les discussions qui avaient suivies, nous avions évoqué les sujets principaux, dont ceux touchant au domaine social, qui comme vous le savez sont à l’origine de la création du parti Gesher. Benny Gantz avait donné son accord pour que ces thèmes soient l’axe principal de notre collaboration. Nous en étions même arrivés à la création d’une équipe mixte chargée de mettre tout cela par écrit, y compris les aspects politiques pour une liste commune, et cela a été fait. Mais à ma grande stupeur, les messages diffusés aux médias par le parti de Benny Gantz ont été contraires à tout ce qui avait été convenu, affirmant même qu’il n’y avait jamais eu de pourparlers et d’accord entre nous (…) Comme il est stupéfiant de voir que des novices en politique utilisent si rapidement des combines usées dont les citoyens en ont plus qu’assez”.

Puis la députée a attaqué frontalement Benny Gantz: “Quelle déception de se rendre compte que celui qui annonçait récemment une manière ‘nouvelle et propre’ de faire de la politique a échoué dès le premier test, celui de la fiabilité. Dommage que celui dont beaucoup espéraient qu’il dirige le pays se révèle comme un homme dirigé par d’autres. Son inexpérience a fait qu’il a encore osé aujourd’hui ne demander de lui laisser un nouveau délai jusqu’à ce qu’il conclue un accord avec Yaïr Lapid! Je n’ai pas d’autres mots pour qualifier cet homme et son attitude que ceux de ‘bizarre’ et ‘hallucinant’. Dès lors, j’en suis venue à la conclusion que je ne prendrai pas part à cette tromperie de la population, et Gesher se présentera seul et de manière indépendante”.

Le Likoud a rapidement réagi à cette annonce en écrivant: “C’est la deuxième fois en quelques mois que Benny Gantz fait faillite”, faisant allusion une société créée par l’ancien chef d’Etat-major et qu’il avait dû fermer.

