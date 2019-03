Le parti Gesher d’Orly Lévy-Abécassis oscille actuellement autour du seuil d’éligibilité après avoir été bien en-dessous depuis des semaines. Cela a redonné des couleurs aux joues de la députée qui se voit déjà comme maillon indispensable pour la formation d’une prochaine coalition.

S’exprimant devant des femmes cheffes de PME dans le nord, Orly Lévy-Abecassis a déjà mis les conditions à une entrée dans un quelconque gouvernement: “Le parti Gesher va franchir le seuil d’éligibilité et sera celui qui fixera l’identité du prochain Premier ministre. Mais pour cela, il faudra que le candidat me nomme ministre de la Santé et qu’il appuie cette nomination par des budgets conséquents afin que je puisse mettre en oeuvre mon plan d’urgence national de sauvetage du système de santé”.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90