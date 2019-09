Le commandant de la région militaire centre, général Nadav Padan, a signé l’ordre de destruction des maisons dans lesquelles habitaient les terroristes qui ont assassiné Dvir Soreq hy »d il y a un mois dans le Goush Etzion. L’ordre a été signé après que les tribunaux aient rejeté les appels des familles des terroristes.

Mais le processus n’est pas terminé, car les familles et leurs avocats vont saisir la Cour suprême. De son côté, la famille du malheureux jeune homme avait demandé à Tsahal de procéder très rapidement à la destruction des maisons des terroristes, aidée par l’avocat Michaël Littwak, de l’organisation Betzalmo, qui se basait sur une étude de Tsahal qui montre l’importance du facteur temps: plus la destruction se fait rapidement après un attentat, plus elle a un effet dissuasif.

Photo Sliman Khader / Flash 90