Naftali Bennett et Yaïr Lapid sont déterminés à faire passer le plus vite possible la loi de dissolution de la Knesset. Hier, ils évoquaient un vote la semaine prochaine, aujourd’hui il semblerait qu’ils aient l’intention de la présenter dès demain et de la faire passer rapidement en deuxième et troisième lectures.

Ceux qui, il n’y a pas si longtemps, nous expliquaient à quel point des élections seraient mauvaises pour Israël, sont désormais inquiets que celles-ci n’aient pas lieu. A la source de leur inquiétude, le député Nir Orbach de Yamina, qui est aussi le président de la commission de la Knesset. C’est donc lui qui décide de l’ordre du jour des lois présentées devant le Parlement.

La possibilité qu’Orbach mette à profit ces derniers jours de négociations avec le Likoud pour la constitution d’un gouvernement alternatif sans avoir recours à des élections, n’a pas disparu.

En effet, si un gouvernement dirigé par Netanyahou obtient la majorité dans la Knesset actuelle, le pays échapperait à de nouvelles élections.

Certains au sein de la coalition appelle à démettre Orbach de ses fonctions afin d’éviter toute mauvaise surprise mais pour l’heure, il est encore à une position qui lui confère un poids important dans les événements des jours à venir.

Si les chefs de la coalition préfèrent, pour des raisons évidentes, l’organisation de nouvelles élections, ceux de l’opposition ne sont pas non plus optimistes quant aux chances de voir un gouvernement alternatif se créer dans cette Knesset, même s’ils ne ferment pas la porte à cette option.