Ora Herzog z.l. mère de l’actuel président de l’Etat et épouse de l’ancien président Haïm Herzog est décédée à l’âge de 97 ans. Ses parents avaient été chassés de Turquie durant la Première Guerre mondiale et s’étaient installés en Egypte. En 1946, Ora née Ambash était montée en Israël, après ses études en mathématiques et physique, et avait épousé un an plus tard Haïm Herzog, futur président de l’Etat d’Israël. Elle s’engagea dans la Hagana et effectua son service militaire avec le grade d’officier des Renseignements durant la guerre d’Indépendance.

Ora Herzog consacra sa vie à des activités au services de la société, créant notamment le Conseil pour le Bel Israël, la première organisation environnementale apparue dans le pays, le concours biblique national et la Fondation Haïm Herzog pour la perpétuation de la mémoire de son mari. Elle occupa également de nombreuses fonctions dans diverses associations. Sa soeur aînée, Suzanne Even, fut l’épouse du mythique ministre des Affaires étrangères Abba Even.

Ora et Haïm Herzog ont eu quatre enfants : Yoël, avocat, Michaël, actuelle ambassadeur d’Israël à Washington, Haïm, président de l’Etat d’Israël et Ronit, psychologue clinique. Ils ont eu onze petits-enfants et pour le moment cinq arrière-petits-enfants.

Francophone comme tous les Juifs d’origine d’Egypte, elle surnomma son fils Itshak « bijou » qui par déformation devint « Bougi », encore usité à l’heure actuelle.

Depuis l’annonce de son décès. Les hommages affluent tant de la part de la population que de la classe politique, soulignant une femme avec beaucoup de classe, cultivée, profondément sioniste, dévouée à sa famille et à la population et aimable avec tout un chacun. Ora Herzog sera inhumée aux côtés de son mari dans le carré des grandes personnalités de l’Etat d’Israël au cimetière du mont Herzl.

