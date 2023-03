Or Eshkar et Rotem Mansano sont les deux blessés les plus graves de l’attentat perpétré à Tel Aviv, jeudi dernier. Un terroriste leur a tiré dessus, les blessant grièvement.

Or et Rotem sont deux amis qui étaient sur le chemin pour se rendre à un mariage lorsque leur route a croisé celle du terroriste.

Depuis, ils sont hospitalisés et après une légère amélioration, leur état s’est de nouveau dégradé. Aujourd’hui, ils se trouvent toujours entre la vie et la mort.

Les amis d’Or ont publié un post émouvant, dans lequel, ils demandent à tout le peuple d’Israël de prier pour le rétablissement complet d’Or et de Rotem. »Une prière dans n’importe quelle langue, chacun à sa manière, pour les blessés de l’attentat et pour l’Etat d’Israël. La situation est très critique, ils ont tous les deux besoins de miséricorde et ils doivent être sauvés », écrivent les amis d’Or qui ne quittent pas son chevet depuis jeudi.

»Nous sommes optimistes et nous croyons dans la capacité du peuple à s’unir. Nous voudrions que le peuple d’Israël s’arrête un moment en cette période difficile pour dire une prière, chacun dans sa langue et selon sa croyance pour Or et Rotem. C’est leur dernière guerre.

Hier (dimanche), Rotem s’est réveillé mais il reste toujours dans un état critique. Son frère, Oded, a raconté que le premier mot qu’il a prononcé était le nom de son ami Or. Il voulait savoir comment il allait. »Il parle très peu, il s’exprime par un demi-mot et n’a pas de voix. Je vois la peur dans ses yeux, la peur de la mort dans ses yeux. Il veut que nous soyons en permanence à côté de lui, que nous ne bougions pas ».

Vendredi dernier, le lendemain de l’attentat, un minyan s’est tenu sur les lieux de l’attentat afin de prier ensemble pour le rétablissement des blessés. Au départ, il y avait quelques personnes qui avaient répondu à l’appel de la compagne d’Or. Finalement, ce sont plus de 100 personnes qui ont participé à cette prière.