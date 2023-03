Grièvement blessé dans l’attentat rue Dizengoff, à Tel Aviv, il y a 11 jours, Or Eshkar, 36 ans, a succombé à ses blessures.

Sa mère, Nathalie: »Aujourd’hui, une lumière (Or en hébreu) rare s’est éteinte. Il ne diffusait que le bien, l’amour, le don à tous ceux qui ont croisé son chemin. Merci aux équipes médicales de l’hôpital Ichilov, qui ont oeuvré nuit et jour, de toutes leurs forces avec dévouement et sensibilité. Merci à ces dizaines d’amis merveilleux qui nous ont entouré nuit et jour, et ont pleuré avec nous. A tout le peuple d’Israël qui était avec nous, nous a renforcés, soutenus et a prié, chacun suivant sa foi ».

Le Pr Rony Gamzo, le directeur de l’hôpital Ichilov a déclaré: »Alors que dehors soufflent des tempêtes, nous avons été émerveillés de voir ici dans les couloirs du troisième étage devant le département des soins intensifs, la quantité incroyable d’Israéliens, qui sont venus soutenir, renforcer et prier avec la famille. Nous avons le regret d’annoncer au peuple d’Israël le décès d’Or ».

La famille Eshkar a décidé de faire don des organes d’Or, qui était un grand sportif et avait même récemment participé à la compétition de l’Iron Man.

Dans l’attentat deux autres jeunes hommes avaient été blessés: Michaël Ossedon, le moins gravement touché et Rotem Mansano. Ce dernier, gravement blessé, commence doucement à se remettre: »Comment lui raconter que son ami n’est plus parmi nous? », s’interroge l’un de ses amis sur Ynet, »Il commence tout doucement à parler, on lui retire les tuyaux. Il est moins enflé et a l’air beaucoup mieux qu’avant. Il recommence à parler, est de plus en plus réveillé, comprend et est hors de danger. La convalescence va être très longue ».

Or, z’l, sera enterré lors d’une cérémonie familiale.

Que son souvenir soit béni.