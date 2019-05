Bien souvent, quand on a fait son alya, on a déjà accumulé quelques années de travail en France. A ce titre, nombreux sont les olim qui peuvent prétendre à une retraite de l’Etat français. Mais comme toutes les démarches administratives, il est difficile de s’y retrouver seul, c’est pourquoi Optimum retraite a été créée. Cette société vous accompagne dans toutes vos démarches afin de prévoir une retraite sereine et de bénéficier de tout ce qui vous revient.

Le P’tit Hebdo: Quand faut-il commencer à se préoccuper de sa retraite?

Optimum Retraite: Il faut commencer à préparer sa retraite à l’âge de 61 ans et demi. Par ailleurs, les organismes de retraite en France conseillent d’établir un bilan retraite, dès 55 ans, afin de reconstituer la carrière. Il arrive que se produisent des erreurs dans les calculs des caisses. D’ailleurs un rapport de la cour de comptes en France, constate qu’une retraite sur 13 en France est erronée. Donc il est important d’effectuer ce bilan afin d’être sûr que tout correspond. Si on s’aperçoit qu’il y a des incohérences ou des oublis, on a ainsi le temps de le faire rectifier par les autorités compétentes pour que tout soit en ordre au moment de la retraite. Cela permet aussi de budgéter les années de la retraite plus sereinement.

Lph: Une personne de 65 ans qui commence à réclamer ses droits à la retraite pourra-t-elle recevoir sa pension rétroactivement?

Optimum Retraite: Pas du tout, c’est perdu. La retraite commence à l’âge de 62 ans, en France. Il n’y a pas de rétroactivité. Beaucoup de personnes attendent la dernière minute pour commencer à constituer leurs dossiers de départ à la retraite. C’est une erreur.

Lph: Peut-on entreprendre ces démarches seul?

Optimum Retraite: Il y a 10 ou 15 ans c’était possible. Aujourd’hui les démarches sont compliquées, le chemin est sinueux. C’est un domaine très pointu, on se retrouve dans un dédale de lois. De nouvelles lois sont régulièrement votées dans le domaine, les dernières en date concernent les retraites complémentaires et un professionnel vous aide à bien comprendre. Mon rôle est de répondre à toutes les interrogations, grâce à mon expertise.

Lph: Le fait de vivre en Israël complique-t-il les démarches?

Optimum Retraite: Souvent, les gens peuvent prétendre à une retraite française et israélienne. Les deux systèmes fonctionnent différemment, cela peut entrainer des confusions.

Par ailleurs, il existe de nombreux avantages, que peu de personnes connaissent, qui ne sont pas attribués automatiquement. Beaucoup de gens ne touchent pas tout ce qui leur revient ou sont prélevés à tort. Ainsi, par exemple, la CSG ne doit pas être payée par les expatriés, or beaucoup de franco-israéliens continuent à le faire. Il est donc bon d’être accompagné par un expert qui saura vous les indiquer et connait les démarches.

Lph: Le public est-il suffisamment informé par rapport à la retraite?

Optimum Retraite: Non. Les personnes que je rencontre à partir d’un certain âge sont toutes angoissées parce qu’elles ne savent pas par où commencer, combien elles vont toucher. Je leur fais un bilan de plusieurs pages avec une première estimation, un calcul de l’âge du départ à la retraite et les meilleures solutions pour elles. Ensuite, elles s’en occupent seules ou font appel à mes services pour terminer les démarches. Le sujet est important, il faut une meilleure prise de conscience, afin de ne pas se retrouver lésé.

