Selon le site « Club Entrepreneurs » du magazine « Challenges », Laurent Lévy, fondateur et Pdg d’Optical Center est en passe de devenir le n°1 de l’optique en France, trente ans après la création de cette enseigne. Le dynamique et créatif Pdg révèle que son chiffre d’affaires a augmenté durant l’année 2020, malgré le Corona alors que la branche a connu une baisse moyenne de 12%. La chaîne a même recruté du personnel car les magasins, considérés comme « essentiels » sont restés ouverts malgré le Corona. Laurent Lévy annonce l’ouverture prochaine de 40 nouveaux magasins en France. L’un des secrets de la réussite selon Laurent Lévy : « Pour bien voir, il y a trois options : les lunettes, les lentilles ou l’opération. Nous sommes la seule enseigne à faire les trois ! » Optical Center possède en effet une clinique réfractive où sont opérés une cinquantaine de personnes par mois. Mais il y a aussi d’autres secrets dans cette réussite : un esprit créatif et bouillonnant, un homme qui « ne se prend pas la tête », une passion pour aider autrui et…l’air vivifiant de Jérusalem!

Photo Illustration