Binyamin Netanyahou, nouveau chef de l’opposition, a reuni les chefs de quatre partis qui la forment (à l’exception de la Liste arabe). Il a exigé d’eux une stricte discipline afin de faire tomber ce gouvernement le plus rapidement possible. L’ancien Premier ministre a rappelé que ces quatre partis de droite représentent un bloc de 53 députés qui, s’ils agissent de manière solidaire, pourraient rapidement mettre en difficulté cette majorité gouvernementale hétérogène et fragile.

Sa passation des pouvoirs avec le nouveau Premier ministre Naftali Benett n’a duré qu’une.demi-heure. Binyamin Netanyahou lui a dit qu’il fera tout pour faire tomber ce gouvernement « créé sur la.base d’une vaste escroquerie », selon ses termes.

Photo Flash 90