L’ancien général Haïm Bar-Lev, concepteur de la fameuse « ligne Maginot » israélienne dans le Sinaï avait eu cette terrible phrase en juillet 1983 après l’assassinat de l’étudiant en yeshiva Aharon Gross hy’’d à Hevron : « Si vous n’habitez pas à Hevron, vous ne serez pas tués à Hevron ».

Quarante années ont passé, avec elles les Intifadas et les accord d’Oslo, et les propos de l’ancien ministre, s’apparenteraient à : « Si vous n’habitez pas en Israël, vous ne serez pas tués en Israël »…

Le mal nommé Bar-Lev a laissé derrière lui un rejeton, Omer, qui marche droit dans ses pas. Sorti de la naphtaline et élevé au poste inespéré de ministre de la Sécurité intérieure grâce à l’escroquerie politique du siècle, Omer Bar Lev entend aujourd’hui imiter son père en traçant une nouvelle « ligne Bar Lev ». Mais cette fois-ci, ce n’est pas une armée arabe qui est visée, mais une population juive que Bar Lev et ses amis de l’extrême gauche ont désignée comme « ennemie d’Israël ».

L’atmosphère qui est créée depuis quelques semaines par des membres de ce gouvernement « 10° plus à droite que le précédent » est nauséabonde : depuis le colloque organisé à la Knesset sur la « violence » des habitants juifs de Judée-Samarie jusqu’aux propos indécents du ministre après son entrevue avec la sous- secrétaire d’Etat américaine Victoria Nuland, une véritable campagne méthodique de délégitimation et de diabolisation s’est mise en place à l’encontre des quelque cinq-cents mille Juifs qui habitent dans ces régions. Interrogé sur l’absence de mention de la violence arabe dans son tweet après son entretien avec la sous- secrétaire d’Etat américaine, le ministre a eu cette réponse insultant l’intelligence : « Un tweet a un nombre limité de caractères ». Chacun jugera des facultés du ministre. Cette « explication » lui a d’ailleurs valu une réponse cinglante de Betzalel Smotritch : « Omer Bar Lev a un nombre limité de caractères sur Twitter mais un nombre illimité de stupidités qu’il sort de sa bouche et des justificatifs qu’il apporte au terrorisme ».

Qu’il y ait parfois des actes de violences envers des Arabes ou même des forces de sécurité en Judée-Samarie, personne ne le nie et tout le monde les condamnent à juste titre, y compris les dirigeants et la population au sein de laquelle vivent les auteurs. Aucune institution, aucun enseignant, rabbin, responsable politique ou média n’encouragent la moindre violence gratuite envers des Arabes contrairement à ce qui se produite pour la violence arabe. Ces rares actes sont le fait spontané d’une infime minorité et sont souvent la conséquence d’actes de violences de la part d’Arabes, qui eux sont légion et quotidiens. Si les accusations d’Omer Bar-Lev étaient pertinentes, les habitants juifs de Judée-Samarie seraient alors de bien piètres tireurs ! La proportion d’habitants juifs possédant une arme est très supérieure à la moyenne nationale et ils sont souvent sortis d’unités d’élite de Tsahal : combien de tirs sur des voitures arabes sur les routes ? Aucun. Et de manière générale, combien d’attaques au couteau contre des Arabes ? Aucune. Combien d’attaques à la voiture-bélier ou de lynchages envers des Arabes qui seraient entrés par erreur dans une localité juive ? Aucuns.

Tout cela n’empêche pas le ministre de la Sécurité intérieure de déclarer la guerre à cette population de haut niveau éthique, normative, qui apporte une énorme contribution à l’Etat et à la société et qui a déjà offert de nombreux de ses fils sur l’autel de la défense du pays. Alors que les braises sont encore brûlantes dans les villes mixtes pogromisées et qu’elles menacent à chaque instant de se raviver de plus belle, et qu’une vague d’attentats terroristes traverse le pays, Omer Bar Lev trouve judicieux aujourd’hui, avec le ministre de la Défense Benny Gantz de transformer des centaines de soldats de Tsahal en policiers chargés de « mater la criminalité nationaliste », nom de code pour désigner cette population de pionniers.

Six mois après la formation du gouvernement Benett-Lapid, la direction est nette. La chroniqueuse politique sur Al-Monitor, Mazal Moualem, très honnête et équilibrée dans ses analyses, déclarait mercredi matin à ce propos : « Il est clair que dans ce gouvernement c’est l’aile gauche qui donne le ton ». Une situation qui était prévisible et annoncée, en dépit des assurances creuses et pathétiques de ceux qui ont voulu justifier leur forfaiture. La situation est consternante : un gouvernement « 10° plus à droite » que le précédent alimente aujourd’hui la campagne internationale de diabolisation orchestrée par l’extrême gauche et financée par le New Israel Fund et l’Union européenne sur la soi-disant « violence des Juifs de Judée-Samarie » qui sont au contraire les cibles quotidiennes d’innombrables actes de violence, parfois mortels.

« Qui veut noyer son chien, dit qu’il a la rage » dit un proverbe, aujourd’hui mis en application par Omer Bar Lev, qui fut entre autres l’un des fondateurs de Shalom Akhshav et met librement en pratique son idéologie haineuse qui justifiera d’avance le terrorisme antijuif en accusant une « violence juive » qui en serait le mobile.

Entre ses frères juifs et les ennemis d’Israël, le ministre de la Sécurité intérieure a choisi son camp et devenir Omar Bar Lev.

Photo Yonatan Sindel