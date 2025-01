L’armée et le Shabak ont lancé aujourd’hui (mardi) une vaste opération anti-terroriste à Jénine. Les forces de l’Autorité palestinienne présentes sur place se sont retirées dès l’arrivée des combattants de Tsahal.

Cette opération est menée à l’aide de forces terrestres mais aussi aériennes.

Les Palestiniens font déjà état de plusieurs morts et blessés.

Le Premier ministre Netanyahou a déclaré: »Sur ordre du cabinet de sécurité, Tsahal, le Shabak et la police ont lancé aujourd’hui une opération militaire d’envergure pour endiguer le terrorisme à Jénine – Muraille de fer ». Il s’agit d’un pas de plus vers l’atteinte de l’objectif que nous nous sommes fixés: renforcer la sécurité en Judée-Samarie. Nous oeuvrons méthodiquement et avec détermination contre l’axe iranien partout où il envoie ses bras armés – Gaza, Liban, Syrie, Yémen, Judée-Samarie et plus loin encore ».

Le ministre et membre du cabinet de sécurité, Betsalel Smotrich, a promis que cette opération ne serait pas une simple opération de plus: »Après Gaza et le Liban, nous avons amorcé un changement de conception sécuritaire en Judée-Samarie aussi pour endiguer le terrorisme dans la région. C’est un des objectifs de la guerre qui a été ajouté vendredi par le cabinet à la demande de la Tsionout Hadatit (le parti de Smotrich, ndlr). L’opération Muraille de fer sera puissante et longue contre tous les acteurs du terrorisme pour protéger les implantations et les habitants juifs de Judée-Samarie ainsi que la sécurité de l’Etat d’Israël dans son ensemble ».