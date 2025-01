Au deuxième jour de l’opération Mur de fer à Jénine, au moins 10 terroristes ont été éliminés.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a assuré que cette opération marque »un tournant dans la stratégie de Tsahal ». Il a expliqué que contrairement à ce qui a été fait dans la Bande de Gaza, à Jénine, il n’y aura pas d’incursions ponctuelles suivies de retraits pour ensuite retourner aux mêmes endroits.

Katz a affirmé que les actions de Tsahal visent à détruire les infrastructures terroristes et éliminé les terroristes, afin d’éradiquer le terrorisme sur place. »Nous ne permettrons pas aux tentacules de la pieuvre iranienne et de l’islam sunnite radical de menacer la vie des habitants de Judée-Samarie et de créer un front terroriste à l’est contre l’Etat d’Israël. Nous frapperons avec force les bras de la pieuvre jusqu’à leur amputation », a déclaré le ministre de la Défense.

L’opération Mur de fer implique l’intervention de forces au sol mais aussi de l’aviation de Tsahal.

Vidéo: Porte-parole Tsahal