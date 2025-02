Tsahal indique que depuis le début de l’opération anti-terroriste, Mur de fer, en Judée-Samarie, plus de 50 terroristes ont été éliminés et une centaine de suspects arrêtés.

Les actions de Tsahal se déroulent principalement à Jénine et Toulkarem et sont effectués par l’aviation et par l’armée de terre. Les forces israéliennes ont découvert et détruit des dizaines d’armes, des centaines de bombes et des dizaines qui étaient enterrées sous les routes afin d’exploser au passage des véhicules de Tsahal.