Le porte-parole de Tsahal a indiqué que les forces israéliennes avaient procédé cette nuit (lundi à mardi) à l’arrestation de 25 suspects en Judée-Samarie dans le cadre de l’opération Mur de fer. Des armes ont également été saisies.

Cette opération visant à lutter contre les nids terroristes en Judée-Samarie a débuté le 21 janvier et a permis l’élimination de plusieurs terroristes ainsi que l’arrestation de nombreux suspects. Les combattants de Tsahal démantèlent les infrastructures terroristes et mettent la main sur les armes et l’argent du terrorisme.