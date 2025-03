Tsahal a publié le bilan du mois de février dans le cadre de la vaste opération anti-terroriste Mur de fer lancé le 21 janvier dernier en Judée-Samarie.

Au cours du mois de février, les forces de sécurité ont éliminé environ 25 terroristes, dont des trafiquants d’armes et de munitions, des terroristes qui fabriquaient, posaient et lançaient des explosifs, et des terroristes qui prévoyaient de commettre des attentats et constituaient une menace pour les forces israéliennes.

En outre, environ 350 personnes recherchées ont été arrêtées, plus de 120 armes ont été confisquées et des centaines d’engins explosifs ont été détruits.