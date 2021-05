9h21 : Tsahal a visé la maison de Salah Damhan, un haut vresponsable du Hamas.

9h14 : un terroriste a tenté de subtiliser l’arme d’un soldat près de Jéricho. Un garde-frontières a réussi à neutraliser le terroriste.

9h12 : Israël a refusé une proposition de cessez-le feu demandée par l’ONU

9h10 : depuis le début des hostilités provoquées par les organisations terroristes, ces dernières ont tiré près de mille roquettes et missiles en direction d’Israël. Huit-cent d’entre elles sont tombées en territoire israélien.

8h55 : Tsahal a continué à frapper massivement durant la nuit de mardi à mercredi. Parmi les cibles visées, des bâtiments appartenant à des hauts gradés du Hamas, notamment ceux des Renseignements et de la division « Rive occidentale », des bâtiments de la police et d’autres infastructures militaires et administratives. Tsahal a averti à chaque fois les occupants de l’imminence de l’attaque afin qu’ils puissent quitter les lieux ! Par contre, deux hauts responsables des services de renseignements du Hamas ont été éliminés.

De leur côté, les terroristes ont poursuivi les tirs en direction du sud et du centre du pays.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90