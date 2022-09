Opération de Tsahal dans le village d’où venaient les terroristes qui ont tué Bar Falah

Les soldats de l’unité du Major Bar Falah, z’l, sont entrés cette nuit dans le village d’où étaient issus les deux terroristes qui ont tué leur officier hier.

Les combattants ont arrêté des membres de leurs familles soupçonnés de les avoir aidés et ont procédé à la cartographie de leurs maisons en vue de leur destruction.

Des émeutes ont éclaté sur place et les soldats ont été victimes de jets de pierre et de bouteilles incendiaires. Les Palestiniens ont fait état de la mort d’un jeune de 17 ans, qui avait ouvert le feu sur les soldats.

Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs de Tsahal. Les combattants ont également mis la main sur des armes.

Les responsables politiques et sécuritaires israéliens pointent du doigt la faiblesse de l’Autorité palestinienne qui a totalement perdu le contrôle de certaines zones de Judée-Samarie, ce qui rend le terrain favorable à l’émergence de groupes terroristes.

Par ailleurs, face au drame d’hier avec la mort d’un officier de Tsahal, le débat sur les consignes d’ouverture du feu a été relancé. En effet, les combattants n’ont pas tiré sur les suspects parce qu’ils n’étaient pas certains qu’ils soient armés. Ce sont donc ces derniers qui ont ouvert le feu et pris l’avantage dans un premier temps sur les soldats de Tsahal, entrainant la mort de Bar Falah, z’l.

Pour autant, il n’est pas question de modifier ces consignes. Les responsables font valoir le fait que la zone où se sont déroulés les affrontements hier est sujette à beaucoup d’infiltrations de travailleurs clandestins, dont des femmes et des enfants et qu’il est donc inconcevable d’autoriser à ouvrir le feu de manière systématique.

Le mois dernier, le soldat Nathan Fitoussi, z’l, a été tué par son binôme qui l’a pris pour un clandestin armé.

Les consignes d’ouverture du feu avaient été assouplies au moment de la vague d’attentats au printemps dernier: les combattants avaient été autorisés à tirer dans les jambes de ceux qui étaient surpris en train d’endommager la barrière de sécurité, même s’ils n’étaient pas armés. Puis, lorsque la situation au centre du pays s’est calmée et avec la visite de Joe Biden en Israël, ces consignes ont, à nouveau été durcies: si un suspect est repéré à proximité de la barrière et même s’il est déjà passé sur le territoire israélien, les soldats doivent procéder à son arrestation et n’ont l’autorisation que de tirer en l’air.

« Tout le monde doit en faire davantage, y compris l’Autorité palestinienne. Mais Tsahal doit aussi en faire plus. Nous voulons que l’Autorité palestinienne agisse davantage pour prévenir la violence et qu’Israël prévienne la mort d’innocents ». Tom Nides, Ambassadeur des Etats-Unis en Israël

Dans une interview donnée ce matin, l’Ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Tom Nides a été interrogé sur la question de savoir si l’Autorité palestinienne en faisait suffisamment pour endiguer le terrorisme sur son territoire. Il a répondu: »Tout le monde doit en faire davantage, y compris l’Autorité palestinienne. Mais Tsahal doit aussi en faire plus. Nous voulons que l’Autorité palestinienne agisse davantage pour prévenir la violence et qu’Israël prévienne la mort d’innocents ».