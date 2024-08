Tsahal en coopération avec le Shabak et la police a mené une vaste opération anti-terroriste au nord de la Samarie qui a duré près de 30 heures.

Tsahal a rapporté que 12 terroristes ont été éliminés dont des chefs terroristes et plus d’une dizaine ont été arrêtés. Par ailleurs, les forces israéliennes ont détruit des installations terroristes et des armes.

Deux combattants israéliens ont été blessés.

Dans ce contexte, et après avoir vu le résultat de l’opération à Jénine, Tubas et Toulkarem, des dizaines de terroristes armés du camp de Balata près de Naplouse, identifiés avec le Jihad islamique, se sont rendus d’eux-mêmes aux services de sécurité palestiniens de crainte qu’Israël ne commence une opération similaire dans leur camp.