Hier (mercredi), Tsahal a lancé une vaste opération à Naplouse afin de mettre la main sur des terroristes appartenant au commando qui a participé à l’assassinat du soldat Ido Barouh, z’l, en Samarie, au mois d’octobre dernier.

Les combattants israéliens s’étaient introduits dans la casbah de Naplouse, déguisés en Sheikh, vêtus de djellabahs.

L’opération a dégénéré en violents affrontements, avec des échanges de feu et s’est soldée par la mort de onze personnes et plus de 100 blessés du côté palestinien. La grande majorité étaient des terroristes armés du groupe »la fosse aux lions » mais les Palestiniens prétendent que parmi les morts se trouvent au moins trois personnes qui n’étaient pas impliquées dans les combats dont un homme de 72 ans, un autre de 61 ans et un troisième de 66 ans. Tsahal vérifie ces affirmations. L’armée israélienne a déjà publié l’identité de 10 des personnes tuées avec leur »faits d’armes », il s’agit de terroristes impliqués directement ou indirectement dans des attentats sur les routes de Judée-Samarie.

Les enterrements ont eu lieu hier en présence d’une foule importante et de nombreux hommes ont brandi des armes pendant les cérémonies. Au sein des services de sécurité israéliens, l’état d’alerte est maximal par crainte d’opérations de vengeance de la part des Palestiniens.

Les Etats-Unis ont publié un communiqué dans lequel ils disent comprendre les besoins sécuritaires d’Israël mais expriment leur inquiétude face au nombre important de morts lors de l’opération qui peut »nuire aux efforts pour calmer la situation sur le terrain ». Le département d’Etat américain appelle »les deux côtés à éviter toute action qui pourrait entrainer une escalade dans les tensions ».