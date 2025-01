Tsahal a publié aujourd’hui (jeudi) plusieurs vidéos de l’opération commando de destruction d’un site de missiles souterrain iranien en Syrie, effectuée le 8 septembre dernier. Il s’agit de la plus grande opération dans un pays étranger depuis Entebbe.

Cette cible était surveillée depuis des années par les renseignements israéliens. Un plan précis d’attaque a été mis au point.

Ce site était un projet phare de l’Iran dans le but d’armer ses proxys à la frontière nord d’Israël. Il comportait une chaine de fabrication de missiles de précision et de roquettes à longue portée. Il devait permettre d’augmenter considérablement l’approvisionnement en missiles du Hezbollah et des autres bras armés de l’Iran dans la région.

Avant l’atterrissage des commandos israéliens sur le sol syrien, l’aviation a procédé à un raid préliminaire sur le site et a détruit les systèmes de surveillance autour. Les hélicoptères de Tsahal ont transporté près de 100 combattants du commando Shaldag. Ils les ont déposés à quelques 700 mètres de la cible.

Les combattants ont éliminé les terroristes qui gardaient les lieux et sont entrés dans le site souterrain.

Le site de production, dont la construction a débuté fin 2017, a été spécialement creusé au cœur de la montagne. Il se situait à une centaine de mètres de profondeur. Grâce à la structure géographique et au tracé de la zone, les forces aériennes ont pu isoler rapidement la zone et empêcher toute intervention hostile.

Les combattants ont déposé les explosifs destinés à détruire les lieux, après avoir récupéré des documents importants qui se trouvaient sur place. L’explosion du site a causé un mini tremblement de terre.

Tous les soldats ont réussi à sortir et à remonter dans les hélicoptères sains et saufs. Le commandant de l’armée de l’air, le général Tomer Bar, a déclaré à ses combattants sur le chemin du retour vers Israël: »Dans cette guerre juste, ce qu’il vient de se passer est d’une importance existentielle pour le pays. Alors que dans un instant nous serons de retour sains et saufs après avoir accompli la mission, nous pouvons être fiers, nous pourrons raconter aux générations futures que nous avons accompli quelque chose de fondamental pour la sécurité d’Israël. Ce qui a été détruit là-bas aurait coûté la vie à de nombreux citoyens israéliens ».