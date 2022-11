La commission des médailles de l’état-major de Tsahal a décidé de décerner des décorations à plusieurs unités militaires qui se sont distinguées par leur excellence au cours de l’opération ‘Brise-Vagues’ (Shover Galim) menée par l’armée israélienne. Plusieurs unités d’élite de Golani et de Douvdevan et une unité de gardes-frontières seront récompensées.

L’opération ‘Brise-Vagues’, qui a débuté le 31 mars 2022 en Judée-Samarie, a duré plus de 31 semaines. Elle a été lancée par Tsahal après une série d’attentats meurtriers perpétrés par des terroristes palestiniens et des Arabes israéliens une semaine plus tôt, notamment à Bné Brak, où cinq Israéliens ont été assassinés, Hadera, qui ont fait deux victimes et Beershéva, où l’on a déploré quatre morts.

Le chef d’état-major Aviv Kohavi a notamment souligné : « Les forces de Tsahal, ainsi que les forces de sécurité, travaillent jour et nuit pour combattre le terrorisme en Judée-Samarie. La plupart de ces activités impliquent un haut niveau de professionnalisme et les soldats mettent leur vie en danger ». Il a souligné : « Nous continuerons à défendre et à protéger les citoyens de l’État d’Israël, c’est notre mission suprême. »