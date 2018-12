Le porte-parole de Tsahal Ronen Manelis a apporté de nouvelles informations sur l’opération en cours. Il a annoncé que les équipes du génie militaire ont localisé un tunnel souterrain offensif qui était déjà arrivé en territoire israélien sur une longueur de 40 m. Il avait été creusé à partir d’une maison d’habitation située à 200 m de la frontière. Tous les préparatifs en vue de sa destruction sont en cours. Tsahal a également fait savoir que l’opération, qui se concentre actuellement sur la région de Metoula, allait s’amplifier dans les jours qui viennent, et au besoin, en territoire libanais, et durerait plusieurs semaines.

Sur un autre plan, le porte-parole de Tsahal a réfuté les critiques de plus en plus nombreuses et indécentes de l’opposition qui accuse l’opération en cours d’être un “bouclier de Netanyahou”, et a souligné que le timing de cette opération avait été décidé depuis longtemps, bien avant l’annonce des recommandations de la police concernant le dossier 4000.

Les forces de la Finul, présentes dans la région indiquent être en contact avec Tsahal et le Hezbollah afin d’éviter une escalade.

Le ministre de l’Education Naftali Benett a exprimé son total soutien à la décision du Premier ministre Binyamin Netanyahou et de Tsahal de s’attaquer au projet de tunnels souterrains du Hezbollah. Il a félicité les services de renseignements pour leur travail.

Vidéo:

Photo Porte-parole Tsahal