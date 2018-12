Le porte-parole de Tsahal a annoncé que les équipes spécialisées ont mis au jour un second tunnel souterrain creusé depuis le Liban et qui était arrivé en territoire israélien. Il a précisé que tout était sous contrôle et que ce tunnel ne constitue plus aucun danger pour les habitants de la région. Par ailleurs, le porte-parole a averti le Hezbollah que Tsahal a piégé les tunnels déjà mis au jour et que quiconque s’y introduira le fera au péril de sa vie. Enfin, il a attribué au gouvernement libanais la responsabilité de ce qui se passe et a dénoncé une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Sur cette même question, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, interviewé sur la chaîne américaine Fox News, a accusé l’Iran d’être derrière l’entreprise des tunnels souterrains du Hezbollah. Il a averti que Tsahal poursuivrait son opération jusqu’à son terme et a indiqué qu’elle permettra de démontrer au monde entier le rôle néfaste, héhémonique et destructeur de l’Iran.

Binyamin Netanyahou a également téléphoné au président russe Vladimir Poutine pour le tenir au courant de l’opération. Les deux dirigeants ont convenu qu’une délégation militaire des deux pays se rencontrera prochainement et qu’un rencontre entre eux sera également programmée. Le chef du gouvernement israélien a répété au président russe qu’Israël continuera sa politique visant à empêcher l’Iran de s’installer en Syrie et au Liban.

Photo porte-parole Tsahal