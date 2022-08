Hier (lundi) s’est tenue à l’ONU une réunion du conseil de sécurité sur l’opération Aurore menée par Tsahal à Gaza.

Les débats ont été très houleux. Les Etats-Unis se sont tenus aux côtés d’Israël tandis que la Russie l’a fermement condamné.

L’ambassadrice américaine, Linda Thomas Greenfield, a demandé qu’une enquête soit ouverte sur la mort de civils palestiniens, tout en étant prudent sur les conclusions qui en découleront: »Israël a été accusé de la mort d’enfants à Jabalia. Or, il semblerait que ce soit des roquettes du Djihad qui les ont tués. Nous sommes très préoccupés par l’incidence humanitaire de cette violence et soutenons le droit d’Israël à se défendre contre les menaces terroristes envers ses citoyens ».

Rappelons qu’Israël a dévoilé que l’opération Aurore avait été lancée après que des renseignements très précis ont fait état de l’intention du Djihad islamique de lancer un missile contre un autobus israélien rempli de civils, à la frontière avec Gaza. En raison de cette menace concrète, les routes frontalières au sud du pays ont été bloquées pendant trois jours avant que Tsahal n’attaque le Djihad islamique à Gaza et mette fin à ce danger immédiat sur les civils israéliens.

La Russie en revanche, s’est montrée très critique vis-à-vis d’Israël: »La Russie est inquiète de la dégradation de la situation qui a glissé vers un conflit armé avec des victimes. La provocation des forces aériennes israéliennes a entrainé des tirs sans discernement contre les Palestiniens. La conséquence est la mort de Palestiniens, dont des enfants ». Aucune allusion aux preuves apportées par Israël sur le fait que ces morts étaient le fait de roquettes palestiniennes mais un appel aux deux parties à la retenue. »L’absence de négociations empêche de trouver une solution pour mettre fin à l’occupation », a déclaré l’ambassadeur russe aux Nations Unies.

L’ambassadeur égyptien a lui aussi tenu à condamner Israël. »Au moment où Gaza se remet à peine de la précédente opération israélienne qui était il y a juste un an, Israël a permis aux colons avec la complicité de la police de porter atteinte à Al Aqsa et au statu quo sur place. L’escalade actuelle est liée à la politique israélienne de blocus de Gaza, de développement des colonies, de destruction de maisons en Cisjordanie et d’utilisation d’armes à balles réelles. Il faut mettre fin à ce cycle infernal ».

Ces propos interviennent alors que le cessez-le-feu a été obtenu par une médiation égyptienne et que le Premier ministre Lapid a remercié le Président A Sissi pour son action. Hier, quelques heures après la fin de l’opération il lui a même téléphoné pour insister sur le rôle fondamental joué par l’Egypte. A Sissi a évoqué la question palestinienne et Lapid a exprimé sa compréhension et sa volonté de développer l’économie palestinienne pour parvenir au calme dans la région.

L’ambassadeur israélien aux Nations Unies, Guilad Erdan, a insisté sur l’attention particulière portée par Tsahal à la vie des civils palestiniens racontant les trois fois pendant l’opération Aurore où des missions ont été reportées parce que des enfants se trouvaient sur les lieux de la cible.

»Quelle autre armée au monde se comporte ainsi? », a interrogé Erdan. »Le Djihad a un seul objectif: détruire Israël et le remplacer par un Etat islamique, exactement comme Daesh et Al Qaïda le souhaitent. Ces groupes sont tous les mêmes ». Erdan a exigé du conseil de sécurité qu’il »condamne le Djihad islamique pour ses crimes de guerre » contre la population israélienne et la population palestinienne et qu’il lui fasse porter l’entière responsabilité du meurtre d’innocents citoyens palestiniens ».

