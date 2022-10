Pendant la journée de Kippour, les forces de Tsahal ont effectué une opération à Naplouse. Les soldats ont encerclé la maison du terroriste responsable de l’attentat à l’arme à feu contre un taxi et un autobus dimanche dernier sur une route près de Naplouse.

Ce terroriste est considéré comme l’un des chefs du groupe »Fosse aux lions » qui a revendiqué bon nombre d’attentats sur les routes de Judée-Samarie ces dernières semaines.

Alors que sa maison était encerclée, il a publié un message enregistré dans lequel il déclarait vouloir »être shahid ». Finalement, il s’est rendu aux forces de Tsahal. Le mouvement terroristes »Fosse aux lions » a publié un message après son arrestation: »Souliman Amran, nous témoignons que tu fais partie des meilleurs hommes. Tu étais l’un des plus durs, tu a refusé de te soumettre et tu t’es battu. Nous nous sommes battus avec toi, mais la volonté d’Allah est supérieure à tout. Par souvi de la sécurité de ta famille et après que toutes tes munitions se sont épuisées, tu es sorti la tête haute, avec foi en la sentence divine ».

Pendant l’opération, des émeutes ont éclaté et plusieurs Palestiniens ont été blessés. D’après les sources palestiniennes, l’un d’entre eux serait mort des suites de ses blessures.