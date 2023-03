L’armée israélienne a mené une opération cet après-midi (jeudi) à Djénine, lors de laquelle 4 terroristes ont été tués et 20 blessés.

D’après le porte-parole de Tsahal, deux des terroristes tués étaient la cible de l’opération.

Les forces commando de Yamam se sont inflitrées à Djénine afin de procéder à l’arrestation de suspects. Des centaines de Palestiniens les ont encerclées et ont bloqué les voies d’accès. Des combattants de Tsahal et des gardes-frontières sont alors arrivés en renfort.

Le porte-parole du Hamas a déclaré: »Le crime contre les héros de la résistance à Djénine ne restera pas impuni. Nos hommes sont capables de frapper Israël et de lui faire payer le prix de ses crimes ».

L’un des terroristes éliminés appartient à une lignée de terroristes: il est le cousin de celui qui a perpétré l’attentat rue Dizengoff à Tel Aviv l’année dernière qui avait fait trois morts et plus de 10 blessés. Son père a déclaré qu’il s’attendait à ce que son fils »tombe en shahid et se sacrifie pour la Palestine ». Son frère était un des hommes des services de renseignements de l’Autorité palestinienne qui a acquis une grande popularité lorsqu’il a, lui aussi, perpétré un attentat contre Israël.

Les forces israéliennes infiltrées ont pu sortir saines et sauves de Djénine.