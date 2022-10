Ce Shabbat, les forces de Tsahal ont effectué une opération à Djénine, lors de laquelle deux terroristes ont été éliminés et neuf autres blessés.

Un des combattants de l’unité d’élite Egoz a été légèrement blessé lors des échanges de tirs.

Les forces de Tsahal étaient entrées ce matin à Djénine pour y arrêter un suspect. Elles ont encerclé sa maison et des affrontements ont alors éclaté. Des explosifs et des bouteilles incendiaires ont été jetés en direction des soldats. Des hommes armés ont également fait feu sur les combattants de Tsahal qui ont répliqué.

C’est lors de ces affrontements que deux terroristes ont été tués et neuf autres blessés. Le suspect qui était la cible de l’opération a, lui, été arrêté. Il s’agit de l’un des responsables du Djihad islamique qui avait déjà été emprisonné en Israël pour activités terroristes. Il a été libéré en 2020 et depuis est retourné à l’organisation et à la réalisation d’attentats.