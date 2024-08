Depuis hier après-midi (lundi), les forces de Tsahal, du Shabak et des gardes-frontières mènent une opération anti-terroriste à Jénine, en Judée-Samarie.

Au cours de cette opération, l’aviation guidée au sol par les forces du Shabak, le commando Harouv et l’unité 636 a attaqué un groupe de quatre terroristes armés.

Par ailleurs, les combattants des commandos Harouv et Yamass ont éliminé dans des échanges de feu sept terroristes et en ont blessé plusieurs autres, dont des terroristes armés, des terroristes qui ont jeté des explosifs sur les forces israéliennes et d’autres qui tentaient de cacher des bombes sur le chemin des soldats israéliens.

Les forces israéliennes ont également détruit de nombreuses bombes qui étaient placés sous les routes dans le but de porter atteinte aux combattants, ont arrêté plusieurs suspects et ont saisi de nombreuses armes dont des fusils M16.

Un des combattants de Tsahal a été blessé lors de cette opération et transporté à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires.