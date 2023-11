Onze otages seront libérés ce soir des geôles du Hamas. Ils viennent tous du kibboutz Nir Oz. Voici leurs noms et leur histoire:

Sharon Koniu et ses jumelles Yuli et Emma, 3 ans. Sharon est la soeur de Danielle Aloni et la tante d’Emilia, 6 ans, libérées vendredi dernier. Le père de famille, David, enlevé avec sa femme et ses filles est toujours aux mains du Hamas avec son frère et la compagne de celui-ci.

Karine Angel Bret et ses filles Youval, 11 ans et Mika, 18 ans. Karina a vaincu le cancer il y a, à peine, deux ans. Son mari et le père des filles, Ronen, a été enlevé avec elles et reste aux mains du Hamas.

Erez, 12 ans, et Sahar, 16 ans, Kalderon. Ils ont été enlevés avec leur père Ofer, qui reste aux mains du Hamas. Leur grand-mère Carmela Dan et leur cousine Noya ont été assassinées. Les familles Dan et Kalderon sont des proches de l’actrice et réalisatrice française Agnès Jaoui. Erez et Sahar vont retrouver leur mère, Hadas.

Or, 16 ans, et Yaguil, 13 ans, Yaakov. Yaguil était apparu dans une des vidéos diffusées par le Hamas pendant sa captivité. Leur père Yaïr et sa compagne Merav Tal ont aussi été kidnappés, ils n’ont pas été libérés.

Eytan Yahalomi, 13 ans. Comme Erez et Sahar, Eytan est franco-israélien. Le 7 octobre, les terroristes ont séparé Eytan et son père Ohad d’un côté et sa mère et ses soeurs de l’autre. Elles ont réussi à s’enfuir, Ohad et Eytan ont été emmenés à Gaza. Ohad était blessé par balles quand il a été kidnappé. Il n’a pas été libéré aujourd’hui avec son fils.

Source: Ynet