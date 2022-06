Depuis plusieurs années maintenant, la Samarie attire des familles d’olim hadashim de France. Des villages comme Pedouel, Yakir ou Brouhin ont accueilli plusieurs d’entre elles. Au total, durant les années qui viennent de s’écouler, la Samarie a accueilli plus de 100 familles françaises, certaines ne sont pas restées dans la région, mais toutes sont restées en Israël.

Au sein du conseil régional de Samarie et avec la coopération de l’Alya de groupe de Chalom Wach, l’alya française est une priorité. Le président du conseil, Yossi Dagan, a noué, au fil des années, une relation privilégiée avec la communauté française.

C’est lors de son voyage en France actuellement, qu’il a tiré au sort les onze heureuses familles qui pourront s’installer dans des caravanes toutes neuves qui vont être montées à Brouhin.

»Dans quelques minutes, vous ne serez plus des habitants de France », a déclaré Dagan à l’assistance, »vous serez des habitants d’Israël, de la Samarie, du yishouv Brouhin. Nous vous accueillons toutes et tous avec beaucoup d’amour et les bras ouverts, bienvenue à la maison. Aussi bien au sein du Conseil régional de Samarie et à Brouhin, nous ferons tout pour que votre intégration soit réussie, rapide et aussi facile que possible ».

Les familles feront leur alya au mois d’août et tout est déjà prêt pour les recevoir.

Photo: Illustration