Le jeune Moïshy Holzberg a fête son passage à l’âge de bar-mitsva à Kfar ‘Habad. Moïshy avait 2 ans lorsque ses parents, le rav Gaby Holtzberg et son épouse Rivky délégués ‘Habad à Bombay furent tués lors d’un attentat commis par des terroristes islamiques dans le centre ‘Habad de la ville. Ce ne fut que grâce au réflexe de la gouvernante indienne, Sandra que le petit Moïshy eut la vie sauve.

Depuis, l’enfant a été adopté par ses grands-parents maternels, le rav Shimon Rosenberg et son épouse la rabbanit Yehoudit. Malgré lui, Moïshi était devenu l’un des enfants les plus médiatisés d’Israël et avait même rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi lors de l’une de ses visites en Israël.

De nombreuses personnalités et des amis s’étaient réunis pour cet événement où se mêlaient joie et émotion, car les parents du jeune homme, enterrés à Kfar ‘Habad, étaient présents à l’esprit de chacun. Même Sandra, retournée entre temps en Inde, avait fait le voyage pour assister à cette fête. La pose des tefilines avait eu lieu à Brooklyn, dans la fameuse résidence du Rabbi au 770 Eastern Parkway, dans une émotion toute particulière car il mettait sur lui les tefilines de son père.

Une carte du président Donald Trump et du Premier ministre indien!

Moïshy Holtzberg a eu droit à de très nombreux messages de félicitations, dont une vidéo filmée de la part du Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah mais aussi à une carte signée de la main du président américain Donald Trump ainsi qu’une lettre envoyée par le Premier ministre indien Narendra Modi!

