Le Conseil de sécurité de l’Onu a désigné le nouveau coordinateur spécial de l’ONU pour le « processus de paix » au Proche-Orient qui succèdera au bulgare Nikolaï Mladenov, en poste depuis 2015 et récemment nommé en Libye. Il s’agit de Tor Wennesland, qui occupait auparavant le poste d’envoyé norvégien pour le « processus de paix » au Proche-Orient.

Âgé de 68 ans, Wennesland a occupé des fonctions diverses au sein du ministères norvégien des Affaires étrangères depuis 1983. Il est décrit comme un fin connaisseur du conflit israélo-palestinien mais selon les critères traditionnels de la politique étrangère norvégienne, favorable à la cause « palestinienne ». Il a notamment été conseiller de Terje Roed-Larsen, en 1996, l’un des architectes des accords d’Oslo, et plus tard, conseiller de Tony Blair dans le cadre du Quartet. Ainsi, pas de changement significatif attendu en Israël dans la politique biaisée de l’Onu face à ce conflit.

Nikolaï Mladenov ne laissera pas un souvenir lumineux de sa mission dans la région avec une attitude dénuée d’échelle morale, renvoyant souvent dos à dos Israël et le Hamas.

Photo capture écran