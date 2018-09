ONU: Recep Erdogan attaque Israël

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui intervenait après le président Donald Trump à l’Assemblée générale de l’ONU, a profité de la tribune de l’ONU pour s’en prendre une nouvelle fois à Israël. Evoquant le conflit israélo-palestinien, le dictateur turc a dénoncé “le silence international face à l’oppression que subissent les Palestiniens”. Il a adressé une pique particulière aux Etats-Unis: “Ceux qui restent silencieux face à l’oppression des Palestiniens et qui réduisent leur aide financière ne font qu’augmenter la motivation de ceux qui les oppriment (Israël). Si le monde entier leur tourne le dos, la Turquie restera résolument du côté de Palestiniens opprimés et défendra le statut légal et historique de Jérusalem”.

Le président turc a également dénoncé l’attitude des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, accusés de bloquer toute condamnation “de l’épuration ethnique et des massacres de Palestiniens par Israël”.

Dimanche, depuis New York déjà, Recep Erdogan avait annoncé qu’il “défendra Jérusalem contre les envahisseurs israéliens et ceux qui mènent un terrorisme d’Etat contre les Palestiniens”. Un peu osé de la part de ce massacreur de Kurdes. Erdogan n’avait pas eu peur non plus de mentir effrontément en qualifiant Jérusalem de “première qibla” (direction de la prière islamique)!